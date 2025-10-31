  2. জাতীয়

সিপিআর ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০২ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
সিপিআর ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

ভবিষ্যৎ স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি পেশাজীবীদের জরুরি জীবনরক্ষাকারী দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ‘সিপিআর ও প্রাথমিক চিকিৎসা’ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাজে রিহ্যাবিলিটেশন স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ সোসাইটি অব স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টসের (এসএসএলটি) উদ্যোগে বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীতে দিনব্যাপী এ শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় ৭৮ জন স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি শিক্ষার্থী অংশ নেন। তারা শিখেছেন হঠাৎ হৃদযন্ত্র বন্ধ হলে কীভাবে সিপিআর প্রয়োগ করতে হয়, রক্তপাত, অজ্ঞানতা বা হাড় ভাঙার মতো জরুরি পরিস্থিতিতে প্রাথমিক চিকিৎসার সঠিক ধাপগুলো কীভাবে অনুসরণ করতে হয়। বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ‘রেসকিউ ব্রিদিং’, ‘চেস্ট কমপ্রেশন’ এবং ‘রোল প্লে’র মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশল আয়ত্ত করেন।

প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. এ জেড এম আহসানুল্লাহ, যিনি জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের হৃদরোগ বিভাগের কনসালট্যান্ট এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রশিক্ষক। তিনি শিক্ষার্থীদের জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কৌশলসমূহ সরাসরি প্রদর্শন করেন।

কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এসএসএলটি নির্বাহী কমিটির সদস্যরা সমাপনী পর্বে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন এবং ভবিষ্যতে আরও দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের আশ্বাস দেন।

এসএসএলটি সভাপতি সহকারী অধ্যাপক ফিদা আল-শামস বলেন, স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে জরুরি চিকিৎসা সংক্রান্ত সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি সমাজে নিরাপদ, সহমর্মী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এমওএম/এমকেআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।