জেনেভা ক্যাম্পে সিটি করপোরেশন ও ডিএমপির যৌথ পরিদর্শন
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্প থেকে অবৈধ বাসিন্দা ও স্থাপনা উচ্ছেদসহ চেকপোস্ট কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে যৌথ পরিদর্শনে নেমেছে সিটি করপোরেশন ও ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। রোববার (২ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে জেনেভা ক্যাম্পে এ পরিদর্শন শুরু হয়।
এসময় ঢাকা মহানগর পুলিশের মোহাম্মদপুর জোনের এডিসি জুয়েল রানা, মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক আহমেদ, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের অঞ্চল-৫ এর উপ-সচিব সাদিকুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, জেনেভা ক্যাম্পের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় হাউজিং কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
পরিদর্শনকালে জেনেভা ক্যাম্পের ভেতরের বিভিন্ন স্থাপনা ও রাস্তা দখল করে গড়ে তোলা দোকানপাট পরিদর্শন করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
কেআর/এমএমকে/এমএস