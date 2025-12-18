  2. খেলাধুলা

বিগ ব্যাশে রিশাদের জোড়া উইকেট, তবু হারলো দল

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:১১ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বিগ ব্যাশে রিশাদের জোড়া উইকেট, তবু হারলো দল

এবারই প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগ খেলতে গেছেন রিশাদ হোসেন। প্রথম ম্যাচে দারুণ নিয়ন্ত্রিত বোলিং (৩ ওভারে ১৮) করলেও উইকেটের দেখা পাননি। যদিও তার দল হোবার্ট হ্যারিকেনস সেই ম্যাচটি জিতেছিল।

এবার রিশাদ জোড়া উইকেট পেলেন। কিন্তু জিততে পারলো না দল। মেলবোর্ন স্টারস ঘরের মাঠে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে রিশাদের হোবার্ট হ্যারিকেনসকে।

১৫৯ রানের লক্ষ্য ১৬ ওভারেই পেরিয়ে গেছে মেলবোর্ন। থমাস রজার্সের মারকুটে ব্যাটিংয়ে প্রথম ৫ ওভারেই ৪৪ রান তুলে নেয় দলটি। ষষ্ঠ ওভারে রিশাদ হোসেনকে আক্রমণে আনেন হোবার্ট অধিনায়ক নাথান এলিস। তৃতীয় বলেই উইকেট।

চালিয়ে খেলতে থাকা রজার্সকেই ফেরান রিশাদ। লংঅফে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি ১৮ বলে ৩০ করে। ওই ওভারে মাত্র ৪ রান দেন রিশাদ।

নিজের পরের ওভারে এসে তৃতীয় বলে আরেকটি উইকেট রিশাদের। এবার প্যাডেল সুইপ করে শর্ট ফাইন লেগে ধরা পড়েন জো ক্লার্ক (২০ বলে ২০)।

পরের বলে মার্কাস স্টয়নিসের উইকেট পেতে পারতেন বাংলাদেশি লেগস্পিনার। কিন্তু স্লিপের একটু পাশ দিয়ে বল চলে যায় বাউন্ডারির বাইরে। রিশাদের ওই ওভারে চলে আসে ১০ রান।

ইনিংসের দশম আর নিজের তৃতীয় ওভারে রিশাদ ছিলেন খরুচে। ওই ওভারে একটি ছক্কা ও দুটি বাউন্ডারি হজম করেন, দেন ১৯ রান। এরপর আর তাকে বোলিংয়ে আনা হয়নি। ৩ ওভারে ৩৩ রান দিয়ে রিশাদ পান ২ উইকেট।

ক্যাম্পবেল ক্যালাওয়ে ২৭ বলে ৪১ আর অধিনায়ক মার্কাস স্টয়নিস ৩১ বলে ৬২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে মেলবোর্নকে সহজ জয় এনে দিয়েছেন।

এর আগে হোবার্টের বেন ম্যাকডরমেট ফিফটি হাঁকালেও বাকিরা তেমন সুবিধা করতে পারেননি। ফলে ৯ উইকেটে ১৫৮ রানেই থামে হোবার্ট।

ম্যাকডরমেট ৫২ বলে করেন ৬৯ রান। ৩১ বলে ৩১ আসে টিম ডেভিডের ব্যাট থেকে। রিশাদ হোসেন শেষদিকে নেমে ৩ বলে ১ চারে করেন অপরাজিত ৫ রান।

এমএমআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।