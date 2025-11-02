  2. জাতীয়

আগামী বছর বিশ্ব ইজতেমা নির্বাচনের পর: ধর্ম উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ১২:৫৩ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
আগামী বছর বিশ্ব ইজতেমা নির্বাচনের পর: ধর্ম উপদেষ্টা
ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন/ছবি-জাগো নিউজ

 

আগামী বছর তাবলিগ জামাতের দুইপক্ষের আয়োজনে বিশ্ব ইজতেমা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন।

রোববার (২ নভেম্বর) সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে তাবলিগের বিবদমান দুইপক্ষের সঙ্গে বৈঠক শেষে উপদেষ্টা এ কথা জানান।

বৈঠকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, শিল্প এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি উপস্থিত ছিলেন।

দুইপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ইজতেমার তারিখ ঠিক করা হবে বলেও জানান ধর্ম উপদেষ্টা।

