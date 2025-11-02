  2. জাতীয়

৩০ মিনিট বন্ধ থাকার পর চালু হলো মেট্রোরেল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫২ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
৩০ মিনিট বন্ধ থাকার পর চালু হলো মেট্রোরেল
ঢাকার জনপ্রিয় গণপরিবহন মেট্রোরেল/ফাইল ছবি

ঢাকার জনপ্রিয় গণপরিবহন মেট্রোরেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। মেট্রোরেলের বৈদ্যুতিক লাইনের ওপর তার নিক্ষেপ করায় এ ঘটনা ঘটে।

এ বিষয়ে ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, আজ রোববার (২ নভেম্বর) পল্লবী থেকে মিরপুর ১১ এর মধ্যবর্তী মেট্রোরেলের বৈদ্যুতিক লাইনের ওপর বাইরে থেকে তার নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ কারণে দুপুর ১২টা ৪০ মিনিট থেকে ১টা ১০ পর্যন্ত মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ ছিল। সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ।

এদিন দুপুর দেড়টার দিকে মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক দেখা গেছে। তবে উত্তরা উত্তর স্টেশনসহ প্রতি স্টেশনে যাত্রীর বাড়তি চাপ বেশি দেখা যায়।

এমএমএ/এএমএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।