সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশনের
সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা এবং তাদের পেশাগত মৌলিক সুরক্ষা নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশে মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশনের কূটনৈতিক নেটওয়ার্ক।
১১তম আন্তর্জাতিক ‘সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপরাধের দায়মুক্তি বিলোপের দিবস’ উপলক্ষে রোববার (২ নভেম্বর) দেওয়া এক যৌথ বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।
এতে কূটনৈতিক মিশনগুলো গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার অগ্রগতি অব্যাহত রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বৈষম্য ও সহিংসতা দূর করার আহ্বান জানিয়েছে। বিশেষ করে নারী সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি অনলাইন সহিংসতার বাড়তি হুমকি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।
বিবৃতিতে মিশনগুলো সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় গণমাধ্যম খাতের সংস্কারে বাংলাদেশের অঙ্গীকার এবং গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নকে স্বাগত জানিয়েছে।
এছাড়া, সব পক্ষকে দায়বদ্ধতা বজায় রাখতে, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধের দায়মুক্তি বিলোপ করতে এবং প্রেসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আহ্বান জানানো হয়।
দেশে ও দেশের বাইরে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন দেশের অংশীদারত্বমূলক সংগঠন মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশন। ২০১৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ছয় মহাদেশের ৫০টিরও বেশি দেশ এর সদস্য। তবে মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশনের কূটনৈতিক নেটওয়ার্কের বিবৃতিতে সই করেছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, কসোভো, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য। যুক্তরাষ্ট্র এ কোয়ালিশনের সদস্য হলেও বিবৃতিতে দেশটির নাম নেই।
জেপিআই/একিউএফ/জিকেএস