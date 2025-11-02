আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত থেকে নৌকা উপহার, বিপাকে জ্বালানি উপদেষ্টা
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানকে ঢাকায় নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত আবদেল ওহাব সালদানি নৌকা উপহার দিয়েছেন।
শনিবার (১ নভেম্বর) আলজেরিয়া বিপ্লবের ৭১তম বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে দেওয়া এই উপহার এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনায় উঠে এসেছে।
রোববার (২ নভেম্বর) এক ফেসবুক পোস্টে উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান নিজেই বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।
তিনি জানান, আলজেরিয়ার জাতীয় দিবস উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনোনয়নক্রমে প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সময় তাকে নৌকার প্রতিকৃতি উপহার হিসেবে দেওয়া হয়।
তিনি বলেন, কূটনৈতিক সৌজন্যতাবশত উপহারটি নিয়েছেন এবং এতে কোনো রাজনৈতিক বা নির্বাচনী প্রতীকের মিল নেই।
উপদেষ্টা তার পোস্টে আরও লিখেছেন, এই উপহারটি নিয়ে কী করবেন তা জানতে চাচ্ছেন।
তিনি বলেছেন, এটি আলজেরীয় দূতাবাসে ফেরত পাঠানো যেতে পারে, যা অসৌজন্যমূলক মনে হতে পারে। অথবা সরকারি তোশাখানায় জমা দিতে পারেন; শৈলান প্রবীণ নিবাসে রাখতে পারেন; অথবা নিজের কাছে রাখতে পারেন।
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এবং সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তারা।
