অক্টোবরে স্বাভাবিকের চেয়ে ৩৫.৬ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে

অক্টোবরে স্বাভাবিকের চেয়ে ৩৫.৬ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে
সদ্যবিদায়ী অক্টোবরে সারাদেশে স্বাভাবিকের চেয়ে ৩৫ দশমিক ৬ শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। মাসটিতে ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগে অপেক্ষাকৃত বেশি এবং চট্টগ্রাম, খুলনা ও সিলেট বিভাগে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি হয়েছে।
রোববার (২ নভেম্বর) আবহাওয়া অফিস মাসব্যাপী পূর্বাভাসে এসব তথ্য জানিয়েছে।
আবহাওয়া অফিসের জলবায়ু প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবরে দেশে স্বাভাবিকভাবে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৭৯ মিলিমিটার। তবে চলতি বছরের অক্টোবরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ২৪৩ মিলিমিটার। যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩৫ দশমিক ৬ শতাংশ বেশি।
অক্টোবরে সবচেয়ে বেশি ১২৯৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে বরিশাল বিভাগে। অন্যদিকে মাসটিতে সবচেয়ে কম ১০১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে খুলনা বিভাগে।
আরএএস/এমকেআর/জিকেএস