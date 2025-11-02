অর্থ আত্মসাৎ
সাউদার্নের সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও রেজিস্ট্রারের নামে মামলা
আপদকালীন তহবিলের ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে চট্টগ্রামের বেসরকারি সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ ড. সারোয়ার জাহান ও সাবেক রেজিস্ট্রার মোজাম্মেল হকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
রোববার (২ নভেম্বর) দুদকের উপপরিচালক আলমগীর হোসেন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে মামলাটি দায়ের করেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আসামিরা ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের আপদকালীন তহবিল থেকে ৬ কোটি ৩ লাখ ৬৮ হাজার ৭৩০ টাকা আত্মসাৎ করেন।
২০০৭ সালে সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির নামে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের প্রবর্তক শাখায় একটি জরুরি তহবিল হিসাব খোলা হয়। ওই হিসাব থেকে কোষাধ্যক্ষ ড. সারোয়ার জাহানের সইয়ে মোট ৬ কোটি ৩ লাখ ৬৮ হাজার ৭৩০ টাকা উত্তোলন করা হয়। তিনি সেই উত্তোলিত টাকা ব্যয়ের বৈধ কোনো কাগজপত্র বা প্রমাণ দেখাতে পারেননি।
এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির নামে একটি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট পরিচালিত হতো। কিন্তু সেই এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম থেকে অর্জিত কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবে জমা না করে, বরং ওই আউটলেটে কর্মরত একজন কর্মচারীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে ৮৮ হাজার ৭৩৮ টাকা বেতন হিসেবে দেওয়া হয়। যার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টির আর্থিক ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।
সাবেক কোষাধ্যক্ষ সরোয়ার জাহান ও সাবেক রেজিস্ট্রার মোজাম্মেল হকের সইয়ে চেকের মাধ্যমে এনআরবি গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের হিসাব থেকে ইলিয়াছ নামে এক ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধ দেখিয়ে ২৮ লাখ ৮ হাজার ৯৯০ টাকা উত্তোলন করা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ঋণ নেওয়ার বিষয়ে কোনো ধরনের কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। এ ঋণ পরিশোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অনুমোদনও ছিল না। দুই আসামি এই অর্থ আত্মসাৎ করেছেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়।
