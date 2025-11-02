বিনিয়োগ সমন্বয় কমিটির সভায় তুলে ধরা হলো অগ্রগতির চিত্র

বিনিয়োগ সমন্বয় কমিটির সভায় তুলে ধরা হলো অগ্রগতির চিত্র
দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে বিনিয়োগ সহায়তা কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। আজ রোববার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত বিনিয়োগ সমন্বয় কমিটির ৫ম সভায় এ তথ্য উপস্থাপন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী।
রোববার (২ নভেম্বর) রাতে প্রধান উপদেষ্টার সহকারী প্রেস সচিব নায়েম শান সভার বরাতে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত জানান।
সভায় প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, আমাদের এই সভায় বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব ও পারস্পরিক জবাবদিহি প্রদর্শন প্রমাণ করে যে আমরা ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের এখনো অনেক দূর যেতে হবে, তবে আমরা দৃঢ় উদ্দেশ্য, শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছি।
সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, প্রধান উপদেষ্টার আইসিটি বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব, বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান, বিভিন্ন সচিব এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা।
উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি
বিনামূল্যে আমদানি (এফওসি) নীতির সংস্কার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, শতভাগ রপ্তানিমুখী কোম্পানির জন্য বিদ্যমান বিনামূল্যে আমদানির (এফওসি) কোটাব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হবে। দুই সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে আমদানি নীতি আদেশে সংশোধনী চূড়ান্ত করা হবে। এই সংস্কার বাস্তবায়ন হলে পণ্যের মজুত ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে এবং রপ্তানি খাতের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বাড়বে।
বিজিএমইএর হিসাবে, এই নীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন রপ্তানি আয়ে বহু বিলিয়ন ডলারের ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়নে নতুন মাইলফলক
২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ বিজনেস পোর্টালের প্রথম ধাপ চালু হয়েছে, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য একক ডিজিটাল গেটওয়ে হিসেবে কাজ করছে। দ্বিতীয় ধাপ ডিসেম্বরের মধ্যে চালু হবে, যেখানে বিজনেস স্টার্টার প্যাকেজ এবং সিঙ্গেল সাইন অন সুবিধা যুক্ত হবে। এতে ২৯টি সরকারি সেবা এক প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা হবে।
এই সিস্টেমটি ধীরে ধীরে বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো (বিএসডব্লিউ), অ্যাসাইকুডা ও কাস্টমস বন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিবিএমএস)- এর সঙ্গে তথ্য বিনিময় সক্ষমতা অর্জন করবে। এ উদ্যোগ সরকারের ডিজিটাল গভর্ন্যান্স কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি বিনিয়োগকারীদের প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই নেওয়া হয়েছে, যা প্রক্রিয়ার সময় কমাবে ও স্বচ্ছতা বাড়াবে।
চট্টগ্রাম বন্দর ও শুল্ক ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন
চট্টগ্রাম বন্দরে এলদিয়া ইয়ার্ড ও তালতলা কনটেইনার ইয়ার্ড নির্মাণকাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। তালতলার ৬ দশমিক ২৫ একর ইয়ার্ড শিগগির চালু হবে। এতে কনটেইনার জট নিরসনে সহায়তা করবে। বর্তমানে বন্দরে থাকা ৬ হাজারের বেশি কনটেইনার খালি করার উদ্যোগ চলছে। এর মধ্যে অধিকাংশের তালিকা প্রক্রিয়াকরণ শেষ হয়েছে এবং ৪০৩টি কনটেইনার নিলামে তোলা হয়েছে।
এছাড়া বিপজ্জনক পণ্য নিষ্পত্তির জন্য সাত সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রযুক্তিগতভাবে, অটোমেটেড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (এআরএমএস)- এর এপিআই ইনস্টলেশন চলছে। যা তথ্যভিত্তিক ঝুঁকি প্রোফাইলিংয়ের মাধ্যমে কার্গো পরীক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে।
ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে সংস্কার
রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (আরটিজিএস) সেবাখাতের অনুরোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বন্দর এলাকার ব্যাংক শাখাগুলোতে আরটিজিএস সেবা চালু করেছে এবং ২৪ ঘণ্টা সেবা নিশ্চিতের উদ্যোগ নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক রপ্তানি-আমদানি পেমেন্ট প্রক্রিয়ার একটি চিত্রভিত্তিক ফ্লোচার্ট তৈরি করছে, যা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করা হবে।
একই সঙ্গে আমদানি অগ্রিম অর্থপ্রদানের সীমা, এক্সপোর্ট রিটেনশন কোটার (এআরকিউ) নমনীয়তা এবং টাকায় ডলার লেনদেন নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে। এসব পদক্ষেপ রপ্তানিমুখী শিল্পের কার্যকর মূলধন ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে।
ব্যবসা নিবন্ধন ও লাইসেন্স প্রক্রিয়া সহজীকরণ
ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটি করপোরেশনে উদ্যোক্তাদের জন্য একক সেবা কেন্দ্র (সিঙ্গেল এন্ট্রি পয়েন্ট) চালু হয়েছে। ধীরে ধীরে সারাদেশে এই সেবা সম্প্রসারিত হবে।
এছাড়া, ব্যবসায়িক লাইসেন্স নবায়নের মেয়াদ এক বছর থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বছর করা হয়েছে, যা উদ্যোক্তাদের প্রশাসনিক ঝামেলা কমাবে।
পিপিপি কাঠামোর অগ্রগতি
পিপিপি মডেল বাস্তবায়নের জাতীয় কৌশলের খসড়া তৈরি সম্পন্ন হয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ গ্রহণ শেষে এখন পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এই কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বড় অবকাঠামো বিনিয়োগে ঝুঁকি বণ্টন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্পষ্ট হবে।
বিনিয়োগ পাইপলাইন ও স্বচ্ছতা ব্যবস্থা
প্রত্যেক বিনিয়োগ সংস্থা এখন মাসিকভাবে তাদের প্রকল্পের তথ্য বিডাকে (বিডা) জমা দিচ্ছে। এতে মোট বিনিয়োগ আগ্রহ, প্রকৃত বিনিয়োগে রূপান্তর, দেশভিত্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা ও বিদেশি বনাম দেশীয় মূলধনের বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে। বিডা এই তথ্যসমূহের সারসংক্ষেপ বিনিয়োগ সমন্বয় কমিটিতে উপস্থাপন করে, যাতে তথ্যনির্ভর নীতিনির্ধারণ সম্ভব হয়।
পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন সংযোজন
বিনিয়োগে পরিবেশগত উপাদানের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিডা, পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন অধিদপ্তর যৌথভাবে আগামী ডিসেম্বরে একটি কর্মশালার আয়োজন করছে। সেখানে কার্বন ট্রেডিং ও ক্লাইমেট ফাইন্যান্স ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে আলোচনা হবে, যা টেকসই বিনিয়োগ নিশ্চিত করবে।
ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) সহায়তা
সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সহায়তা উদ্যোগ নিয়েছে। যার মধ্যে অনলাইন মার্কেটপ্লেস উন্নয়ন, ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশি অর্থপ্রাপ্তি ব্যবস্থা ও এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তা কাঠামো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব উদ্যোগ উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্ভাবনে ভূমিকা রাখবে।
ডিজিটাল সংস্কার ও সেবা সরলীকরণ
বিনিয়োগ পরিবেশে সর্বত্রই এখন মূল দৃষ্টিকোণ হচ্ছে ডিজিটালাইজেশন ও প্রক্রিয়া সরলীকরণ। সরকারি সেবাগুলো অনলাইনে পরিচালনা নিশ্চিত করা এবং একক উইন্ডো ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া জরুরি।
সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এনবিআরের ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (এনএসডব্লিউ) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ৬ লাখের বেশি পারমিট ইস্যু হয়েছে, যার অধিকাংশই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এতে প্রায় ১২ লাখ বার সরকারি অফিসে শারীরিকভাবে যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি।
এমইউ/কেএসআর