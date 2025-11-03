  2. জাতীয়

ফিউচার পার্কের সামনে ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি, বিঘ্নিত যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫০ এএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
ম্যানহোলের ঢাকনা চুরিতে চলাচলে দুর্ভোগ/ ফাইল ছবি

রাজধানীর যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে সড়কের মাঝামাঝি স্থানে ম্যানহোলের ঢাকনা চুরির ঘটনা ঘটেছে। এতে ওই সড়কে বিঘ্নিত হয় যানবাহন চলাচল। পরে বিষয়টি সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবগত করে গুলশান ট্রাফিক বিভাগ।

রোববার (২ নভেম্বর) গুলশান ট্রাফিক বিভাগের ফেসবুক পেজে এক পোস্টের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো নয়।

পোস্টে বলা হয়, আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে ইনকামিংয়ে সড়কের মাঝামাঝি স্থানে ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি হয়ে যাওয়ার কারণে যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। এর আগেও প্রায় একই স্থানে ম্যানহোলের সমস্যা হয়েছিলো, যা সিটি করপোরেশনের মাধ্যমে মেরামত করা হয়েছিল। ম্যানহোলের ঢাকনা দ্রুত মেরামতের জন্য সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

