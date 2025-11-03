খালে ভাসছিল মরদেহ, প্যান্টে থাকা আইডি কার্ডে জানা গেলো পরিচয়

খালে ভাসছিল মরদেহ, প্যান্টে থাকা আইডি কার্ডে জানা গেলো পরিচয়
রাজধানীর খিলগাঁও থানার ৬নং শান্তিপুর কালভার্ট রোডের খালের পানিতে ভাসমান অবস্থায় মো. মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী লেলিন (৫১) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
খিলগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে খিলগাঁও ৬নং শান্তিপুর কালভার্ট রোডের শেষ মাথায় খালের পানিতে ভাসমান অবস্থায় ওই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
তিনি বলেন, প্যান্টের পকেটে থাকা ন্যাশনাল আইডি কার্ড থেকে ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় জানতে পেরেছি। তিনি খিলগাঁওয়ের মেরাদিয়ার ১৯৩/৬ নং বাসার সেলিম চৌধুরীর সন্তান। স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদে কিছু জানা যায়নি, বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
