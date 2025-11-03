  2. দেশজুড়ে

খুলনায় বিএনপি নেতার অফিসে গুলি-বোমা হামলা, নিহত এক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:০৫ এএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপি নেতার দলীয় কার্যালয়ে দুর্বৃত্তরা গুলি ও বোমা হামলা চালায়

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) আইটি গেট সংলগ্ন স্থানীয় বিএনপি নেতার দলীয় কার্যালয়ে দুর্বৃত্তরা গুলি ও বোমা হামলা চালিয়েছে। এ ঘটনায় ইমদাদুল নামের এক শিক্ষক নিহত হয়েছেন।

রোববার (২ নভেম্বর) রাতে এ ঘটনা ঘটে। এতে যোগীপোল ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও ইউপি সদস্য মামুন শেখ (৪৫) ও মিজানুর রহমান আহত হয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিএনপি নেতা মামুন শেখ স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে অফিসে বসেছিলেন। এ সময় দুর্বৃত্তরা হঠাৎ অফিস লক্ষ্য করে পরপর দুটি বোমা ও চার রাউন্ড গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। পরে দলীয় নেতাকর্মী ও স্বজনরা আহত মামুনকে দ্রুত খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।

খানজাহান আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তুহিনুজ্জামান বলেন, রাতে বিএনপি নেতা মামুন তার অফিসে অবস্থান করছিলেন। এসময় সন্ত্রাসীরা তার অফিস লক্ষ্য করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় এবং গুলি করে। পরে আহত মামুন ও ইমদাদুল হককে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। এসময় কর্তব্যরত চিকিৎসক ইমদাদুল হককে মৃত ঘোষণা করেন।

আরিফুর রহমান/কেএসআর

