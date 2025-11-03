মেয়র শাহাদাত
যোগাযোগব্যবস্থা ঢেলে সাজানো ছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব নয়
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, যানজট, অপরিকল্পিত রাস্তা ও অপর্যাপ্ত ট্রাফিক ব্যবস্থার কারণে নগরবাসী প্রতিদিন দুর্ভোগে পড়ছে। যোগাযোগব্যবস্থা ঢেলে সাজানো ছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব নয়।
তিনি বলেন, পথচারীদের জন্য আলাদা ফুটপাত, ফুট ওভারব্রিজ এবং স্কুল, কলেজ ও হাসপাতালের সামনে শক্তিশালী ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠান যদি সম্মিলিতভাবে কাজ করে, তাহলে নগরের ট্রাফিক ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন হবে।
রোববার (২ নভেম্বর) চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের হলরুমে হালকা মোটরযানচালক শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, আমরা শহরের উন্নয়নে কাজ করছি। শহরের সব শ্রেণির মানুষের কল্যাণে কাজ করা আমাদের দায়িত্ব। শহরের রাস্তায় অনিয়ন্ত্রিত যানবাহন নগরবাসীর জন্য দুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে। শহরে পে পার্কিং বাস্তবায়ন করা হলে তা নগরীর যানজট কমিয়ে আনবে।
সভায় হালকা মোটরযানচালক শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা তাদের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন। তারা চালকদের নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান, পুলিশের হয়রানি বন্ধ, মাদক পরীক্ষার জন্য বুথের সংখ্যা বৃদ্ধি, সিটি করপোরেশনের স্কুলে চালকদের সন্তানদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা এবং সিটি করপোরেশনের হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার দাবি জানান।
মেয়র হালকা মোটরযানচালক শ্রমিক ইউনিয়নের দাবি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার আশ্বাস দেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন হালকা মোটরযানচালক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. কাজল ইসলাম, সহ সভাপতি মঈনুদ্দিন তাপস,সাধারণ সম্পাদক মো. আমির হোসেন, সহ-সম্পাদক সাইফুল ইসলাম শাহীন, সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দিন, সাবেক সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মামুনুল ইসলাম আরজু, সাবেক সদস্য ইয়াছিন মিয়াজি, তৌহিদুল আলম, মো. আলী, বাচ্চু মিয়া, জাকির হোসেন, আমান উল্লাহ, আবুল হোসেন।
