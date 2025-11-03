ঢাকায় দোকান কর্মচারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢাকায় দোকান কর্মচারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
রাজধানী রমনা সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোডের একটি বাসায় মো. আল-আমিন (২৬) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তি দোকান কর্মচারী ছিলেন।
রোববার (২ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
রমনা থানা উপ-পরিদর্শক (এসআই) প্রদীপ চন্দ্র রায় বলেন, আমরা খবর পেয়ে রমনা সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোডের ৪৯/এফ নম্বর বাসায় রুম থেকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে কাপড়ের বেল্ট দিয়ে প্যাঁচানো অবস্থায় মরদেহ দেখতে পাই। তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও বলেন, বাবা-ছেলের সঙ্গে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বাবার ওপর অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। তবুও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।
এমআরএম/জেআইএম