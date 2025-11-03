পটিয়ায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে নারীর মৃত্যু

পটিয়ায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে নারীর মৃত্যু
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে মোটরসাইকেল থেকে পড়ে ফজিলাতুন্নেছা (২৮) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সকাল ৯টার দিকে পটিয়ার মনসা বাদামতলের নয়াহাট শাহ আমানত সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ফজিলাতুন্নেছা মাগুরা জেলার মহেশপুর থানার মোহাম্মদপুর এলাকার বাসিন্দা। তার স্বামীর নাম আলিমুজ্জামান সুজন।
জানা গেছে, স্বামীর মোটরসাইকেলে করে ফজিলাতুন্নেছা ও তাদের শিশুসন্তানসহ কক্সবাজার যাচ্ছিলেন। পটিয়ার নয়াহাট এলাকায় পৌঁছালে মোটরসাইকেলটি হঠাৎ ব্রেক করেন। এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেলে থাকা তিনজনই পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ফজিলাতুন্নেছার মৃত্যু হয়।
পটিয়া হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট ওয়াসিম আরাফাত জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।
