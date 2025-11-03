  2. জাতীয়

ট্রেনে ঢাকায় এসে নিখোঁজ ৪ শিশু, ‘হোটেল বয়’ হিসেবে কাটলো ৬ দিন

প্রকাশিত: ০৩:৫৮ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
ট্রেনে ঢাকায় এসে নিখোঁজ ৪ শিশু, ‘হোটেল বয়’ হিসেবে কাটলো ৬ দিন
রাজধানীতে উদ্ধার চার শিশু

সিলেট থেকে নিখোঁজ হওয়া চার শিশুকে রাজধানীর শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনির একটি হোটেল থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শাহজাহানপুর থানা পুলিশ জানায়, নিখোঁজ হওয়া চার শিশু সিলেট থেকে ট্রেনে ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশনে এসে পথ হারিয়ে ফেলে। এরপর গত ছয়দিন ধরে তারা ওই হোটেলে হোটেল বয় হিসেবে কাজ করছিল।

উদ্ধার শিশুদের তিনজনের বয়স ১২ ও একজনের ১৩ বছর।

সোমবার (৩ নভেম্বর) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের এয়ারপোর্ট থানার একটি অধিযাচনপত্রের ভিত্তিতে শাহজাহানপুর থানার একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ওই হোটেলে অভিযান চালিয়ে চার শিশুকে উদ্ধার করে।

জিজ্ঞাসাবাদে শিশুরা জানায়, তারা সিলেট থেকে ট্রেনে ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশনে এসে পথ হারিয়ে ফেলে। এরপর ছয়দিন ধরে তারা ওই হোটেলে কাজ করছিল।

উদ্ধারের পর শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদের প্রকৃত অভিভাবকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের এয়ারপোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান ডিএমপির এই কর্মকর্তা।

