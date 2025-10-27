  2. জাতীয়

তিন মাস আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ, প্রাণ গেলো বাসচাপায়

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৪ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
তিন মাস আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ, প্রাণ গেলো বাসচাপায়

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে দ্রুতগামী একটি বাসচাপায় মোহাম্মদ সাদেক খান (৫৮) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিন মাস আগে তিনি মানিকগঞ্জের হরিরামপুরের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) ভোরে যাত্রাবাড়ীর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের একটি রেস্টুরেন্টের সামনে রাস্তার পাশে তার ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শেখ মো. নজরুল ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে ভোর পৌনে ৪টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দ্রুতগামী কোনো বাস বা ট্রাকের চাপায় তার মৃত্যু হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, নিহত ব্যক্তি কিছুদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। প্রায় তিন-চার মাস আগে তিনি মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার দিয়াপাড়া গ্রামের বাড়ি থেকে হারিয়ে যান। পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ‘নিহতের নাম মো. সাদেক খান। তিনি স্থানীয় রওশন আলী খানের ছেলে। ময়নাতদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হয়েছে।’

কাজী আল-আমিন/বিএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।