ঢাকায় ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়া আওয়ামী লীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

ঢাকায় ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়া আওয়ামী লীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার
রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়া কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের আরও ছয়জন নেতাকর্মী গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।
গ্রেফতাররা হলেন- ঢাকা মহানগর উত্তর কৃষক লীগের সহ-সভাপতি মো. মাজহারুল ইসলাম সোহেল ফকির (৩৮), ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী মো. নাহিদ হাসান শাওন (২৩), গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম ওরফে লিটন ফকির (৪২), চাঁদপুর জেলার যুবলীগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও শাহরান্তি উপজেলার যুবলীগের সদস্য মো. নিজাম উদ্দিন কিরন (৪৩), পিরোজপুরের কুমারখালী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মো. রিয়াদ মাতুব্বর (৩১) ও ছাত্রলীগের বরিশাল মহানগর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সিরাজুল ইসলাম রাকিব (২৮)।
সোমবার (৩ নভেম্বর) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
ডিসি মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, রোববার (২ নভেম্বর) রাত পৌনে ১১টার দিকে পল্লবী থানা এলাকায় মাজহারুল ইসলাম সোহেল ফকিরকে গ্রেফতার করে ডিবি-মতিঝিল টিম। একইদিন রাত সাড়ে ১০টার দিকে যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে নাহিদ হাসান শাওনকে আটক করে ডিবি লালবাগ টিম। এছাড়া সোমবার সকাল সাড়ে ৮টায় উত্তরা পূর্ব থানার ৬ নম্বর সেক্টর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাহবুব আলম ওরফে লিটনকে গ্রেফতার করে ডিবি উত্তরা টিম।
অন্যদিকে, রোববার রাত ১১টা ২০ মিনিটের দিকে মগবাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. নিজাম উদ্দিন কিরনকে গ্রেফতার করে ডিবি-মতিঝিল বিভাগের একটি টিম। একই দিন বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে রিয়াদ মাতুব্বরকে কদমতলী থানা শ্যামপুর ১০ নম্বর রোড থেকে গ্রেফতার করে ডিবি গুলশান বিভাগের একটি টিম। রোববার দিনগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে বাড্ডা থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে সিরাজুল ইসলাম রাকিবকে গ্রেফতার করে ডিবি সাইবার বিভাগ।
গ্রেফতার ছয়জনসহ ঝটিকা মিছিলের আয়োজকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানিয়েছেন ডিএমপির এ কর্মকর্তা।
