পদোন্নতি পেয়ে ইন্সপেক্টর হলেন ২৭৩ এসআই

প্রকাশিত: ০৫:৩৯ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

বাংলাদেশ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) থেকে ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ২৭৩ জন কর্মকর্তা।

সোমবার (৩ নভেম্বর) পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমের সই করা তিনটি পৃথক প্রজ্ঞাপনে তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়।

সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ (নিরস্ত্র) থেকে ইন্সপেক্টর অব পুলিশে (নিরস্ত্র) পদোন্নতি পেয়েছেন ১৪৮ জন, সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ (সশস্ত্র) থেকে ইন্সপেক্টর অব পুলিশে (সশস্ত্র) পদোন্নতি পেয়েছেন ৯৭ জন এবং পুলিশ সার্জেন্ট থেকে ইন্সপেক্টর অব পুলিশে (শহর ও যানবাহন) পদোন্নতি পেয়েছেন ২৮ জন কর্মকর্তা।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয় এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টরদের তালিকা দেখতে এখানে ক্লিক করুন

