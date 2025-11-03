পদোন্নতি পেয়ে ইন্সপেক্টর হলেন ২৭৩ এসআই

পদোন্নতি পেয়ে ইন্সপেক্টর হলেন ২৭৩ এসআই
বাংলাদেশ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) থেকে ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ২৭৩ জন কর্মকর্তা।
সোমবার (৩ নভেম্বর) পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমের সই করা তিনটি পৃথক প্রজ্ঞাপনে তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়।
সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ (নিরস্ত্র) থেকে ইন্সপেক্টর অব পুলিশে (নিরস্ত্র) পদোন্নতি পেয়েছেন ১৪৮ জন, সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ (সশস্ত্র) থেকে ইন্সপেক্টর অব পুলিশে (সশস্ত্র) পদোন্নতি পেয়েছেন ৯৭ জন এবং পুলিশ সার্জেন্ট থেকে ইন্সপেক্টর অব পুলিশে (শহর ও যানবাহন) পদোন্নতি পেয়েছেন ২৮ জন কর্মকর্তা।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয় এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টরদের তালিকা দেখতে এখানে ক্লিক করুন
