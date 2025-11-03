  2. জাতীয়

ইসি চাইলে প্রার্থীদের হলফনামা খতিয়ে দেখবে দুদক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৮ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
দুদকের সংবাদ সম্মেলন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের জমা দেওয়া হলফনামায় উল্লেখিত সম্পদ ও আর্থিক তথ্য যাচাইয়ে প্রস্তুত রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। নির্বাচন কমিশন (ইসি) থেকে চিঠি বা আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব এলে প্রার্থীদের দেওয়া তথ্য যাচাই-বাছাই করবে সংস্থাটি।

সোমবার (৩ নভেম্বর) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদক প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান কমিশনের মহাপরিচালক (ডিজি) মো. আক্তার হোসেন।

তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন চাইলে প্রার্থীদের হলফনামায় উল্লেখ করা সম্পদ ও অর্থের তথ্য আমরা যাচাই করবো। প্রার্থীরা যেন মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিতে না পারেন সেদিকেও দুদক সতর্ক আছে।

মহাপরিচালক আরও বলেন, অতীতে দেখা গেছে—অনেক প্রার্থী হলফনামায় প্রকৃত সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন। তাই বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য পাওয়া গেলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন বা ইসির অনুরোধের ভিত্তিতে প্রার্থীদের হলফনামা খতিয়ে দেখবে দুদক। প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

অন্তর্বর্তী সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে। এরই মধ্যে সরকার নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করেছে।

অন্যদিকে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলও নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে আজ বিএনপি ২৩৭ আসনে তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে।

