শাহজালালে কাস্টমস অফিসার পরিচয়ে সোনার গহনা নিয়ে দৌড়, পরে গ্রেফতার

শাহজালালে কাস্টমস অফিসার পরিচয়ে সোনার গহনা নিয়ে দৌড়, পরে গ্রেফতার
রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কাস্টমস অফিসার পরিচয় দিয়ে সোনার গহনা ও মোবাইল ফোন নিয়ে পালানোর চেষ্টাকালে এক প্রতারককে গ্রেফতার করেছে বিমানবন্দরের আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)। গ্রেফতার ব্যক্তির নাম মো. সবুর খান (২৫)।
সোমবার (৩ নভেম্বর) রাতে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অপারেশনাল কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, কাস্টমসের নকল জ্যাকেট পরিহিত অবস্থায় সংঘবদ্ধ প্রতারকচক্রের একজনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার প্রতারণার শিকার হওয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার বাসিন্দা মো. সুমন মিয়া বাদী হয়ে গ্রেফতার সবুরসহ প্রতারকদের বিরুদ্ধে বিমানবন্দর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।
গতকাল (রোববার) রাত সোয়া ৯টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাস্টমস হাউস সংলগ্ন এলাকায় কাস্টমস অফিসার পরিচয় দিয়ে অভিযুক্ত সবুর খান ও তার একজন সহযোগী হারেস অভিযোগকারী মো. সুমন মিয়া কাছ থেকে ৯৫ গ্রাম সোনার গহনা ও একটি মোবাইল ফোন নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন।
তখন সেখানে দায়িত্বরত এয়ারপোর্ট এপিবিএন সদস্য প্রতারকচক্রের মূলহোতা মো. সবুর খানকে হাতেনাতে আটক করেন এবং অন্য সহযোগী স্বর্ণালংকারসহ দৌড়ে পালিয়ে যান।
এপিবিএনের এই কর্মকর্তা আরও জানান, প্রতারকচক্র দীর্ঘদিন ধরে বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পরিচয়ে সাধারণ যাত্রী ও সহযাত্রীদের থেকে নানা কৌশল অবলম্বন করে সোনার গহনা ও বিভিন্ন জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেওয়াসহ বিভিন্ন অপরাধ করে আসছে। সম্প্রতি অনেকেই এই প্রতারকচক্রের প্রতারণার শিকার হয়েছেন।
পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক বলেন, বিমানবন্দর ঘিরে বিভিন্ন প্রতারকচক্র সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা চোরাচালানকারী ও প্রতারকচক্র নির্মূলে নিয়মিত ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করছি।
টিটি/এএমএ