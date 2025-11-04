  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫২ এএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা থানার কাটগড় এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মনজুর আলম (৩২) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। সোমবার (৩ নভেম্বর) রাত ৮টা ২০ মিনিটের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মনজুর আলম কাটগড় এলাকার বাসিন্দা শক্কুর আলমের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, মনজুর আলম মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফিরছিলেন। পথের মধ্যে কাটগড় এলাকায় একটি ট্রাক তার মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিলে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

চমেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. আশেক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, রাত সোয়া ৮টার দিকে কাটগড় এলাকা থেকে ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত অবস্থায় মনজুর আলম নামে এক যুবককে চমেক হাসপাতালে আনা হয়। পরে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের মরদেহ হাসপাতালের লাশ ঘরে রাখা হয়েছে।

