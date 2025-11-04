  2. জাতীয়

নিজাম হাজারীর স্ত্রী নুরজাহানের বিরুদ্ধে মামলা করবে দুদক

প্রকাশিত: ০৪:৫৭ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
নিজাম উদ্দিন হাজারী ও তার স্ত্রী নুরজাহান বেগম/ফাইল ছবি

৪৫ কোটি ৩৪ লাখ ১৩ হাজার ৮৫১ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও ৪৩ কোটি ৩১ লাখ ৪৭ হাজার ৮০৩ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে ফেনী-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারীর স্ত্রী নুরজাহান বেগমের নামে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন মামলা অনুমোদনের বিষয়টি জানিয়েছেন।

দুদকের অভিযোগে বলা হয়, নুরজাহান বেগম দুদকে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে ৫৩ কোটি ৬৩ লাখ টাকার সম্পদ অর্জনের ঘোষণা দেন। তার পারিবারিক ব্যয় বাদ দিয়ে ৪৫ কোটি ৩৪ লাখ ১৩ হাজার ৮৫১ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

অভিযোগে আরও বলা হয়, নুরজাহান বেগম ২০১৯ সালের মে থেকে ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের একটি হিসাবে ৪৩ কোটি ৩১ লাখ ৪৭ হাজার ৮০৩ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন।

অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে নিজাম হাজারীর নামে একাধিক মামলা করেছে দুদক। নিজাম হাজারী গত তিনটি সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে ওই আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন, ঢাকা, ফেনীসহ বিভিন্ন জেলায় নামে-বেনামে জমি ও বাণিজ্যিক ভবন কেনা এবং বিদেশে টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

