আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের আরও ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার

আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের আরও ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের আরও ৭ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
গ্রেফতাররা হলেন- বরগুনা জেলা যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সিনিয়র সহ-সভাপতি সাহাবুদ্দিন সাবু (৫০), পল্টন থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ইয়াছিন হাওলাদার ওরফে ইয়াছিন কোম্পানি (৫৭), ঢাকা মহানগর দক্ষিণ রমনা থানা যুবলীগের সহ-সভাপতি বেলাল উদ্দিন রাজিব (৩৮), ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য ফয়সাল খন্দকার (১৯), আওয়ামী লীগের সক্রিয় সদস্য ও একাধিক ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী শামীম শেখ (৩২), টাঙ্গাইল জেলার ধানবাড়ী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আবু তালেব মুকুল (৪৬) ও যুবলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন তোফায়েল (৪৫)।
ডিবির বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, সোমবার (৩ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে ডিবি ওয়ারী বিভাগের একটি দল তুরাগ থানার তেতুলতলা নয়ানগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাহাবুদ্দিন সাবুকে গ্রেফতার করে। একই বিভাগের অন্য এক অভিযানে রাত সাড়ে ১১টার দিকে মোহাম্মদপুর থানা এলাকা থেকে ইয়াছিন হাওলাদারকে গ্রেফতার করা হয়। বিকেল ৫টা ১০ মিনিটে ডিবি উত্তরা বিভাগের একটি দল হাতিরঝিল থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে বেলাল উদ্দিন রাজিবকে গ্রেফতার করে। রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ ডিবি লালবাগ বিভাগের লালবাগ জোনাল টিম যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ফয়সাল খন্দকারকে গ্রেফতার করে।
এছাড়াও একই দিন বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ডিবি লালবাগ বিভাগের লালবাগ জোনাল টিম মিরপুর থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. শামীম শেখকে গ্রেফতার করে।
অন্যদিকে মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকাল ৮টার দিকে মো. আবু তালেব মুকুলকে ডিবি গুলশান বিভাগের ক্যান্টনমেন্ট জোনাল টিম মিরপুর ১০ এলাকায় তার নিজ বাসা থেকে গ্রেফতার করে। ভোর ৫টার দিকে বংশাল থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ডিবি লালবাগ বিভাগের সংঘবদ্ধ অপরাধ ও গাড়ি চুরি প্রতিরোধ টিম তোফাজ্জল হোসেনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতার ৭ জনসহ ঝটিকা মিছিলের আয়োজকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান তিনি।
কেআর/এমআইএইচএস/এএসএম