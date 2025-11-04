উত্তরায় ট্রেনের ধাক্কায় যুবক নিহত
রাজধানীর উত্তরায় রেললাইন দিয়ে হাঁটার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মো. হাফিজ মাহমুদ (৪২) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরে দুপুরে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে ঢাকা রেলওয়ে থানা পুলিশ।
হাফিজ নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার আড়পাড়া গ্রামের মুরাদ উদ্দিন আহমেদের ছেলে। তিনি ঢাকার সাভারের রামচন্দ্রপুর এলাকায় থাকতেন।
ঢাকা রেলওয়ে থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) বজলুর রশিদ জানান, খবর পেয়ে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উত্তরা ক্যাটালিয়ন কোয়ার্টারের সামনের রেললাইন এলাকা থেকে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।
তিনি আরও জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখে জানতে পারি নিহত ওই ব্যক্তি রেললাইন দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ জামালপুর এক্সপ্রেসের ট্রেন ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস/এমএস