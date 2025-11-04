ঢাকায় প্লাস্টিকের বস্তায় মুখ ও পা বাঁধা নারীর মরদেহ উদ্ধার

ঢাকায় প্লাস্টিকের বস্তায় মুখ ও পা বাঁধা নারীর মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর শাহজাহানপুর থানার বকশীবাগ মালিবাগ এলাকার একটি বাড়ির নিচতলা থেকে সুরভী আক্তার মাহফুজা (২১) নামের এক পোশাক শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালের দিকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
শাহজাহানপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মহসিন তালুকদার বলেন, গতকাল রাতে খবর পেয়ে মালিবাগের ৩৯৩/এ নম্বর বাসার নিচতলায় একটি কক্ষে মুখ ও পা বাঁধা অবস্থায় প্লাস্টিকের বস্তার মধ্য থেকে ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
তিনি বলেন, স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি- কলহের জেরে সুরভীকে হত্যার পর প্লাস্টিকের বস্তায় রেখে দিয়েছে তার স্বামী মোহাম্মদ আশিক। আমাদের ধারণা কোনো কিছু খাইয়ে তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
নিহত সুরভীর ভাই হৃদয় বলেন, ছয় বছর আগে আশিকের সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে হয়। আশিক টেইলার্সের কাজ করতো। কী কারণে আমার বোনকে হত্যা করেছে তা জানা যায়নি। আমার বোনের একটা ছেলেসন্তান রয়েছে।
তিনি জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরের জাজিরা থানার জয়নগর এলাকায়। বাবার নাম নুরুল হক খান।
কাজী আল-আমিন/বিএ/এএসএম