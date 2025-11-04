৫৯ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ, কাস্টমস কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
চট্টগ্রামে ৫৯ লাখ টাকার বেশি অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদ বিবরণীতে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগে কাস্টমসের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার আহসান হাবিবের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুদকের চট্টগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১-এ মামলাটি করেন সংস্থার সহকারী পরিচালক সায়েদ আলম। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কার্যালয়ের উপপরিচালক সুবেল আহমেদ।
এজাহারে বলা হয়, ২০১৮ সালের ১২ নভেম্বর আহসান হাবিবকে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর ১০ ডিসেম্বর তিনি কমিশনে বিবরণী জমা দেন। তাতে তিনি নয় লাখ ২৯ হাজার ৬১২ টাকার স্থাবর সম্পদ এবং ৫০ হাজার টাকার অস্থাবর সম্পদের তথ্য উল্লেখ করেন। কিন্তু দুদকের যাচাইয়ে দেখা যায়, তার নামে ও দখলে এক কোটি ৪৯ লাখ ৮৯ হাজার ৩৯৬ টাকার সম্পদ রয়েছে। এর মধ্যে সঞ্চয়পত্র, ব্যাংক জমা ও নগদ অর্থসহ এক কোটি ৪০ লাখ টাকার বেশি সম্পদের তথ্য তিনি গোপন করেন।
তদন্তে জানা যায়, আহসান হাবিবের নামে এক কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র, সোনালী ব্যাংকে ৩৩ লাখ টাকার এফডিআর, পাঁচ লাখ ৭২ হাজার টাকার মেডিকেয়ার ডিপোজিট স্কিম ও তার মেয়ের নামে পাঁচ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র রয়েছে।
দুদকের হিসাবে আহসান হাবিবের বৈধ আয় পাওয়া যায় ৯০ লাখ ৭৮ হাজার ৯৮৫ টাকা। সেই হিসাবে তার ৫৯ লাখ টাকার বেশি সম্পদের কোনো বৈধ উৎস পাওয়া যায়নি। তাই দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে মামলা করা হয়েছে।
আহসান হাবিব ১৯৮০ সালে কাস্টমসে ইন্সপেক্টর হিসেবে যোগ দেন। তিনি ২০১২ সালে সহকারী কমিশনার পদে পদোন্নতি পান এবং ২০১৪ সালের ৬ জুলাই অবসর নেন।
