দক্ষতার সঙ্গে সেবার নির্দেশ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিবের

দক্ষতার সঙ্গে সেবার নির্দেশ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিবের
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব বিলকিস জাহান রিমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং আওতাধীন দপ্তর-সংস্থাগুলোকে দক্ষতা দিয়ে জনগণের সেবা করার নির্দেশনা দিয়েছেন।
তিনি বলেন, আমি শৃঙ্খলা পছন্দ করি, আশা করি সবাই নিজেদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও আইন-বিধি মেনে জনগণের সেবা দেবেন। মন্ত্রণালয়ের অনলাইনকৃত সেবার আরও মানোন্নয়ন করতে হবে। সরকারের নির্দেশনা মতো সবাইকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সচিবালয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
গত ২ নভেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে তৎকালীন অর্থ বিভাগে সংযুক্ত অতিরিক্ত সচিব বিলকিস জাহানকে পদোন্নতি দিয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব করা হয়।
সভায় সভাপতির বক্তব্যে সচিব আরও বলেন, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের অংশীজনের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করলে তা বাস্তবায়নে ভালো ভূমিকা রাখবে। আগামীতে এ দেশের বস্ত্রখাতে শীর্ষ পর্যায়ে দেশের জনশক্তি যেন কাজ করতে পারে সেভাবে টেক্সটাইল শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী করতে হবে। এতে করে বেকারত্ব কমাতে ও আরও কর্মসংস্থানে সুবিধা হবে।
সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আরিফুর রহমান খান, অতিরিক্ত সচিব সুব্রত শিকদার, বস্ত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. শহীদুল ইসলাম, বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. কবির উদ্দিন সিকদার এনডিসি, পিএসসি, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু আহমদ ছিদ্দীকী, পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জিনাত আরা, জেডিপিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাহিদ হোসেন প্রমুখ।
এনএইচ/কেএসআর/এএসএম