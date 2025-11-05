  2. জাতীয়

এখনো ধোঁয়া বের হচ্ছে সিইপিজেডের পুড়ে যাওয়া সেই কারখানা থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৮:৫২ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত অ্যাডামস ক্যাপ অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড কারখানা

চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত অ্যাডামস ক্যাপ অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড কারখানা থেকে এখনো ধোঁয়া বের হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ভবনটির আগুন পুরোপুরি নেভানো যাচ্ছে না। তবে ধোঁয়া বের হলেও বাইরে আগুন ছড়িয়ে পড়ার কোনো আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলেও আটতলা ভবনটির চতুর্থ ও পঞ্চম তলা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হতে দেখা যায়। এরই মধ্যে বেপজা কর্তৃপক্ষ ভবনটিকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে।

এর আগে গত ১৬ অক্টোবর দুপুর ২টার দিকে ওই কারখানায় আগুন লাগে। আগুন লাগার প্রায় ১৭ ঘণ্টা পর ১৭ অক্টোবর সকাল ৭টা ২৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস।

ওই কারখানার এক নিরাপত্তাপ্রহরী বলেন, ‘কারখানায় আগুন লেগেছে ১৫ দিনের বেশি হয়। ওই সময় থেকেই ধোঁয়া বের হচ্ছে। কখনো বেশি, কখনো কম। ধোঁয়া বন্ধ হয়নি।’

সিইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক মো. আবদুস সোবহান জাগো নিউজকে বলেন, ‘অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুরো ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এখানে লোকজন যেন প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য ভবনটির বাইরে লাল ব্যানার টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘ভবনটি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। দাহ্যপণ্যের মধ্যে হয়তো আগুন রয়ে গেছে, যেখান থেকে ধোঁয়া তৈরি হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ফ্লোরে উঠে ওই আগুন নেভানো সম্ভব হচ্ছে না। তবে বিষয়টি ফায়ার সার্ভিসকে জানানো হয়েছে।’

ফায়ার সার্ভিস চট্টগ্রামের জোন-১ এর উপসহকারী পরিচালক মো. আলমগীর হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, ‘ভবনটিতে ফায়ার ফাইটাররা প্রবেশ করতে পারছেন না। যে কারণে পুরোপুরি আগুন নির্বাপণ করা যায়নি। তবে যে ধোঁয়া বের হয়ে তা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই।’

