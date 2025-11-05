জার্মান দূতাবাস অন্য কোনো দেশের ভিসা আবেদন গ্রহণ করে না
বাংলাদেশে অবস্থিত জার্মান দূতাবাস জানিয়েছে, তারা শুধু জার্মানির ন্যাশনাল ভিসা (যেমন: কর্মসংস্থান ভিসা) ইস্যু করে থাকে। শেনজেনভুক্ত অন্য কোনো দেশের ন্যাশনাল ভিসা ইস্যুর দায়িত্ব দূতাবাসটির নয়।
বুধবার (৫ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে দূতাবাসের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অনেক আবেদনকারী ভুল বুঝে জার্মান দূতাবাসে শেনজেনভুক্ত অন্য দেশের ন্যাশনাল ভিসা আবেদন জমা দিতে আসেন। কিন্তু আমরা শেনজেনভুক্ত অন্য দেশের ন্যাশনাল ভিসা ইস্যু করি না।
জার্মান দূতাবাস এস্তোনিয়ার কর্মসংস্থান ভিসা আবেদন নিয়েও কাজ করে না বলে বিবৃতিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
জার্মান দূতাবাসের পক্ষ থেকে সব আবেদনকারীকে অফিসিয়াল নির্দেশনা অনুসরণ করে সঠিক ভিসা সেন্টার বা দূতাবাসে আবেদন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
