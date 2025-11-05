  2. জাতীয়

টেলিযোগাযোগ অধ্যাদেশ-২০২৫ এর খসড়া প্রকাশ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০১:৫৪ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ প্রণীত ‘বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ অধ্যাদেশ ২০২৫’-এর খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং সর্বসাধারণের অবগতি ও মতামত প্রদানের উদ্দেশ্যে খসড়াটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয়েছে।

বুধবার (৫ নভেম্বর) তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়।

তথ্য বিবরণীতে আরও বলা হয়, আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে ই-মেইলে ([email protected]) অথবা সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর ডাকযোগে মতামত প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রস্তাবিত এ অধ্যাদেশে ইন্টারনেট বন্ধের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ বিদ্যমান আইন ও নীতিতে বেশ কিছু মৌলিক ও যুগোপযোগী পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

