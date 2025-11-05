  2. জাতীয়

শেখ হাসিনা ঢাকার বড় কসাই: প্রেস সচিব

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৪:০৫ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রেস ব্রিফিংয়ে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম/ছবি: জাগোনিউজ

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ‘শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে শত শত ছেলে-মেয়েকে খুন করার অভিযোগ রয়েছে। উনি ঢাকার বড় কসাই। উনি বুচার অফ বেঙ্গল (বাংলার কসাই)। উনি ভারতে বসে কি করছেন, কি নির্দেশ দিচ্ছেন—সেগুলো অবশ্যই আমাদের মনিটরিংয়ে আছে।’

বুধবার (৫ নভেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে একজন গণমাধ্যমকর্মীর প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব এসব কথা বলেন।

শফিকুল আলম বলেন, সরকারি আদেশে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ রয়েছে। আওয়ামী লীগের কেউ যদি আওয়ামী লীগের একটিভিটিস—সভা, মিছিল বা যাই করতে যাবেন সে ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে আইনের কঠিন প্রয়োগ হবে, কোনো ধরনের ব্যত্যয় হবে না। এই জায়গায় সরকার এক ইঞ্চি ছাড় দেবে না। কেউ যদি খুনি ফ্যাসিস্ট লিডার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মিছিল করেন তাকে আইনের আওতায় আনা হবে।

