সেনাসদস্যরা সেনাপ্রধান-সিনিয়র লিডারশিপের প্রতি ‘শতভাগ অনুগত’

সেনাসদস্যরা সেনাপ্রধান-সিনিয়র লিডারশিপের প্রতি ‘শতভাগ অনুগত’
সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য সেনাপ্রধান ও সিনিয়র লিডারশিপের প্রতি শতভাগ অনুগত এবং বিশ্বস্ত। আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় সেনাবাহিনী এখন আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ এবং ভাতৃত্ববোধে দৃঢ়।
বুধবার (৫ নভেম্বর) সেনাসদরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, আর্মি সদরদপ্তরের ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড (জিওসি আর্টডক) লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. মাইনুর রহমান।
লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. মাইনুর রহমান বলেন, কিছু স্বার্থান্বেষী মহল সেনাবাহিনী, বিশেষ করে নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য মিথ্যা ও বানোয়াট অপপ্রচার চালাচ্ছে, যা দুঃখজনক।
তিনি বলেন, আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে চাই, সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য সেনাপ্রধান এবং বাহিনীর সিনিয়র লিডারশিপের প্রতি শতভাগ অনুগত এবং বিশ্বস্ত। আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় সেনাবাহিনী এখন আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ এবং ভাতৃত্ববোধে দৃঢ়।
মাইনুর রহমান বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রচারণা পরিহার করে সেনাবাহিনী ঐক্যবদ্ধভাবে সামনের দিকে এগোবে। সেনাবাহিনীকে দেওয়া বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে। মিথ্যা তথ্যের বিপরীতে সত্য এবং কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ দেখাতে চাই।
তিনি বলেন, গত ১৫ মাস ধরে সেনাবাহিনী বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় নিযুক্ত থেকে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও দায়িত্ব পালন করছে এবং এ সময়ে সর্বোচ্চ পেশাদারত্ব প্রদর্শন করেছে।
