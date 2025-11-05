  2. জাতীয়

মালয়েশিয়ায় অসুস্থ বাংলাদেশির পরিচয় খুঁজছে হাইকমিশন

প্রকাশিত: ০৫:১৬ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মালয়েশিয়ায় অসুস্থ বাংলাদেশি

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রধান ফটকের সামনে অসুস্থ অবস্থায় এক বাংলাদেশি নাগরিককে পাওয়া গেছে। অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার হওয়া ওই ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তে প্রবাসীদের সহায়তা চেয়েছে হাইকমিশন।

বুধবার (৫ নভেম্বর) হাইকমিশনের ফেসবুক পেজে ওই বাংলাদেশির বিষয়ে তথ্য চেয়েছে পোস্ট দেওয়া হয়।

ঘটনার বিবরণে হাইকমিশন জানায়, গত ৩১ অক্টোবর বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে কুয়ালালামপুরে হাইকমিশনের প্রধান ফটকের সামনে অসুস্থ অবস্থায় এক বাংলাদেশিকে পাওয়া যায়। তার সঙ্গে কোনো পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র বা মোবাইল ফোন পাওয়া যায়নি। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে কুয়ালালামপুরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করে হাইকমিশন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

হাইকমিশন জানায়, দায়িত্বরত চিকিৎসকদের মতে- তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ এবং কথা বলতে পারছেন না। নিজের নাম বা পরিচয় জানাতে সক্ষম নন। তার হাত ও পায়ে আঘাত রয়েছে এবং এ বিষয়ে চিকিৎসা চলছে। হাইকমিশনের কর্মকর্তারা নিয়মিত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং তার পরিচয় নিশ্চিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ওই বাংলাদেশির ছবি সংযুক্ত করে হাইকমিশন জানায়, প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে কেউ যদি তার সম্পর্কে কোনো তথ্য জানেন, কিংবা তার আত্মীয়-স্বজনের পরিচয় জানেন, সেক্ষেত্রে দ্রুত বাংলাদেশ হাইকমিশনে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

