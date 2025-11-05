সারাদেশে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১৭৪৮
সারাদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ৭৪৮ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি এক হাজার ২০৭ জন এবং অন্যান্য ঘটনায় ৫৪১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
বুধবার (৫ নভেম্বর) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত এক হাজার ২০৭ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৫৪১ জন।
অভিযানিক কার্যক্রমে উদ্ধার করা হয়েছে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি বিদেশি রিভলবার, একটি একনলা বন্দুক, একটি দেশীয় পাইপগান, একটি এলজি, একটি ম্যাগজিন, ২ রাউন্ড কার্তুজ, একটি কিরিস এবং তিনটি ছোরা।
