সোলার প্যানেল টেস্টিং ল্যাবরেটরি চালু করেছে বিএসটিআই

প্রকাশিত: ০৫:৫৩ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
বিএসটিআইয়ের প্রধান কার্যালয়ে সোলার প্যানেল টেস্টিং ল্যাবরেটরি উদ্বোধন করেন শিল্প সচিব ওবায়দুর রহমান/ছবি: সংগৃহীত

দেশে মানসম্মত সোলার প্যানেলের ব্যবহার নিশ্চিত করতে অত্যাধুনিক সোলার প্যানেল টেস্টিং ল্যাবরেটরি উদ্বোধন করেছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)।

বুধবার (৫ নভেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বিএসটিআইয়ের প্রধান কার্যালয়ে শিল্প সচিব ওবায়দুর রহমান এই ল্যাবরেটরির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এ ল্যাবের মূল প্রযুক্তি এসেছে জার্মানি থেকে। এর কেন্দ্রে রয়েছে একটি স্ট্যান্ডার্ড সান সিমুলেটর (High Precision Standard Sun Simulator), যার মাধ্যমে সোলার মডিউলের কার্যদক্ষতা নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যাবে। এটি সর্বোচ্চ 2700mmx×1600mm সাইজের সোলার মডিউল পরীক্ষণ করতে সক্ষম।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএসটিআই’র মহাপরিচালক এস এম ফেরদৌস আলম। এ সময় শিল্প মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, স্রেডা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ডিপিডিসি, ডেসকো, ইটকল, রাজউক এবং বিএসটিআই’র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মানসম্মত সোলার প্যানেল আমদানি এবং দেশে উৎপাদিত সোলার প্যানেলের গুণগত মান বিশ্বমানে উন্নীত করতে এই ল্যাবরেটরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন শিল্প সচিব ওবায়দুর রহমান। তিনি বলেন, এই অত্যাধুনিক সুবিধা দেশের নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করবে। সোলার প্যানেল টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপনের মাধ্যমে বিএসটিআই সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রাখতে সক্ষম হবে, যা ভোক্তা সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

বিএসটিআই মহাপরিচালক এস এম ফেরদৌস আলম বলেন, আমাদের দেশে ব্যবহৃত প্রতিটি সোলার প্যানেল হোক পরীক্ষিত, মানসম্মত এবং টেকসই, যাতে বাংলাদেশ আলোকিত হয় মানসম্মত সোলার শক্তিতে। আজকের এই উদ্বোধন শুধু এক প্রযুক্তিগত অর্জন নয়, এটি আমাদের জাতীয় প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন; একটি পরিচ্ছন্ন, টেকসই ও শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশের প্রতিজ্ঞা।

