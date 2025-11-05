  2. জাতীয়

আওয়ামী লীগের পক্ষে মিছিল করলে এক ইঞ্চিও ছাড় নয়: প্রেস সচিব

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:২৫ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
আওয়ামী লীগের পক্ষে মিছিল করলে এক ইঞ্চিও ছাড় নয়: প্রেস সচিব
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রেস ব্রিফিংয়ে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম/ছবি: জাগোনিউজ

ফ্যাসিস্ট লিডারের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষে কেউ মিছিল করলে তাদের এক ইঞ্চিও ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেছেন, সরকারি আদেশে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ রয়েছে। আওয়ামী লীগের কেউ যদি আওয়ামী লীগের একটিভিটিস—সভা, মিছিল বা যাই করতে যাবেন সে ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে আইনের কঠিন প্রয়োগ হবে, কোনো ধরনের ব্যত্যয় হবে না। এই জায়গায় সরকার এক ইঞ্চি ছাড় দেবে না।

বুধবার (৫ নভেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে একজন গণমাধ্যমকর্মীর প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব এসব কথা বলেন।

শফিকুল আলম আরও বলেন, ‘শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে শত শত ছেলে-মেয়েকে খুন করার অভিযোগ রয়েছে। উনি ঢাকার বড় কসাই। উনি বুচার অব বেঙ্গল (বাংলার কসাই)। উনি ভারতে বসে কি করছেন, কি নির্দেশ দিচ্ছেন—সেগুলো অবশ্যই আমাদের মনিটরিংয়ে আছে।’

এমইউ/এমএমকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।