ঢাকায় আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স নবায়ন শুরু, চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৮ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকায় আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স নবায়ন শুরু হয়েছে/ ফাইল ছবি

আগামী বছরের (২০২৬ সালের) জন্য ঢাকায় আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স নবায়নের কার্যক্রম গত ২ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ২ নভেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজধানীসহ পুরো ঢাকা জেলায় এই নবায়ন কার্যক্রম চলবে।

কার্যালয়টির কর্মকর্তারা জাগো নিউজকে বলেন, নবায়নের সময় অস্ত্রধারীদের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গুলি ছাড়া অস্ত্রটি শারীরিকভাবে প্রদর্শন করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নবায়ন না করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আবেদনকারীদের অনলাইন ফি পরিশোধের চালানের কপি, টিআইএন সার্টিফিকেট, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, লাইসেন্সের ফটোকপি, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও মূল লাইসেন্স জমা দিতে হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০২৫ সালের ১০ জুলাই জারি করা ‘অস্ত্র লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও ব্যবহার নীতি ২০২৫’ অনুযায়ী, পিস্তল ও রিভলভারের (ব্যক্তিগত পর্যায়) নবায়ন ফি ২০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বন্দুক, শটগান ও রাইফেলের (ব্যক্তিগত পর্যায়) জন্য ফি ১০ হাজার টাকা।

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের দীর্ঘনল (গান, শটগান, রাইফেল) নবায়ন ফি ১০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য ২০ হাজার টাকা।

অস্ত্র ব্যবসায়ী ও অস্ত্র মেরামত প্রতিষ্ঠানের নবায়ন ফি ১০ হাজার টাকা এবং সেফ কিপিং লাইসেন্স নবায়ন ফি ৬ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সব ক্ষেত্রেই নবায়ন ফির সঙ্গে ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১০ শতাংশ উৎস কর (টিডিএস) প্রযোজ্য হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

