দেশে নতুন এয়ারলাইনস আনার পরিকল্পনা, নাম ফ্লাই ফ্যালকন

দেশে নতুন এয়ারলাইনস আনার পরিকল্পনা, নাম ফ্লাই ফ্যালকন
বাংলাদেশ হেলিকপ্টার ব্যবসার পাশাপাশি যাত্রী ও কার্গো এয়ারলাইনস চালুর পরিকল্পনা করছে এমজিএইচ গ্রুপ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কোম্পানি (এফজেডই)। নতুন এয়ারলাইনসটির নাম হবে ‘ফ্লাই ফ্যালকন’।
বুধবার (৫ নভেম্বর) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) সূত্র জানায়, এয়ারলাইনস চালু করতে তারা ইতিমধ্যে বেবিচকের সঙ্গে বৈঠক করেছে। নতুন এয়ারলাইনসটি যাত্রীবাহী ফ্লাইটের পাশাপাশি কার্গো সেবাও প্রদান করবে। এয়ারলাইনসটির ৫১ শতাংশ মালিকানা থাকছে বাংলাদেশের এমজিএইচ গ্রুপের হাতে এবং বাকি ৪৯ শতাংশ বিনিয়োগ করছে এফজেডই। প্রতিষ্ঠানটি আরব আমিরাতের শারজাহের সুলতানের মালিকানাধীন। আমিরাতভিত্তিক এয়ার অ্যারাবিয়া এই গ্রুপের প্রতিষ্ঠান।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেবিচকের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, ফ্লাই ফ্যালকনের পক্ষ থেকে বেবিচকের ফ্লাইট স্ট্যান্ডার্ড রেগুলেশন্স বিভাগে একটি ‘লেটার অব ইন্টেন্ট’ (এলওআই) জমা দিয়েছে। এরপর আবেদন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সম্প্রতি ফ্লাই ফ্যালকনের প্রতিনিধিরা বেবিচকের সঙ্গে একটি প্রাক-আবেদন বৈঠক সম্পন্ন করেছেন। বৈঠকে এমজিএইচ গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও আনিস আহমেদ এবং এফজেডইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আদেল আবদুল্লা মোহাম্মদ আলি অংশ নেন। এর মধ্যে আনিস আহমেদ ফ্লাই ফ্যালকনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানিয়েছেন। যদিও ফ্লাই ফ্যালকন এখনো প্রাথমিক ধাপে রয়েছে। প্রি-অ্যাপ্লিকেশন মিটিংয়ের পর তারা বেবিচকের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী ধাপে আনুষ্ঠানিক আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করবে।
বর্তমানে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পাশাপাশি তিনটি বেসরকারি এয়ারলাইনস—নভোএয়ার, ইউএস-বাংলা এবং এয়ার অ্যাস্ট্রা ফ্লাইট পরিচালনা করছে। এর মধ্যে এয়ার অ্যাস্ট্রা সর্বশেষ এয়ারলাইনস হিসেবে ২০২২ সালে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। ফ্লাই ফ্যালকন যুক্ত হলে এটি হবে দেশের পরবর্তী সম্ভাব্য এয়ারলাইনস, যা যাত্রী ও কার্গো উভয় রুটে নতুন প্রতিযোগিতা তৈরি করতে পারে।
এমএমএ/এমএমকে