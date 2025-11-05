  2. জাতীয়

সৌদিতে অননুমোদিত সভা-সমাবেশে কঠোর ব্যবস্থা: সতর্কতা দূতাবাসের

প্রকাশিত: ১১:১০ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
সৌদি আরবে অনুমতি ছাড়া কোনো ধরনের সভা-সমাবেশ আয়োজন বা তাতে অংশ না নিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাস। সম্প্রতি অননুমোদিত কার্যক্রমে যুক্ত থাকার অভিযোগে কয়েকজন বাংলাদেশি গ্রেফতার হওয়ার পর এ সতর্কতা জারি করা হয়।

বুধবার (৫ নভেম্বর) এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে দূতাবাস জানায়, সৌদি আরবের বিভিন্ন এলাকায় অনুমতি ছাড়া ইভেন্ট আয়োজন, হোটেল-রেস্তোরাঁ বা ব্যক্তিগত বাসায় সমাবেশ করা ও সংগঠনের নামে ব্যানার ব্যবহার করে অনুষ্ঠান করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব কার্যক্রম সৌদি আরবের আইন লঙ্ঘন হওয়ায় দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

দূতাবাস আরও জানায়, সৌদি আরবে যে কোনো ধরনের সভা-সমাবেশ আয়োজন বা অংশগ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি বাধ্যতামূলক। আইন লঙ্ঘন করলে শাস্তির মুখে পড়তে হবে। তাই কোনো অননুমোদিত কার্যক্রমে অংশ না নিতে প্রবাসীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

এছাড়া সৌদি আরবের আইন-কানুন কঠোরভাবে মেনে চলতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস।

