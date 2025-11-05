চট্টগ্রামে বিএনপি প্রার্থীর ওপর হামলায় সরকারের নিন্দা

চট্টগ্রামে বিএনপি প্রার্থীর ওপর হামলায় সরকারের নিন্দা
চট্টগ্রাম-৮ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর নির্বাচনি প্রচার অনুষ্ঠানে বুধবার (৫ নভেম্বর) সংঘটিত সহিংস হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বুধবার রাতে জানান এ তথ্য জানান।
আবুল কালাম আজাদ জানান, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এরশাদ উল্লাহ এই হামলার মূল লক্ষ্য ছিলেন না; ঘটনাস্থলে ছোড়া একটি বিচ্ছিন্ন গুলিতে তিনি আহত হন। সরকার তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছে এবং ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।
আবুল কালাম আজাদ জানান, অন্তর্বর্তী সরকার এই অপরাধমূলক ঘটনার প্রতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থী ও নাগরিকের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষায় অটল থাকার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।
তিনি জানান, প্রধান উপদেষ্টা নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন, অপরাধীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে এবং দ্রুত বিচারের মুখোমুখি করতে।
তিনি বলেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সহিংসতা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের কোনো স্থান নেই। সিএমপি এরই মধ্যেই হামলাকারীদের গ্রেফতারে অভিযান শুরু করেছে।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব জানান, অন্তর্বর্তী সরকার সব রাজনৈতিক দল ও তাদের সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, তারা যেন সংযম ও শান্তি বজায় রাখে এবং আগামী ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচন যেন শান্তিপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় তা নিশ্চিত করে।
সারাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান আজাদ মজুমদার।
