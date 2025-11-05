শত কোটি টাকার সম্পত্তি আত্মসাতে জড়িত থাকার অভিযোগে ২ ব্যক্তি আটক

শত কোটি টাকার সম্পত্তি আত্মসাতে জড়িত থাকার অভিযোগে ২ ব্যক্তি আটক
চট্টগ্রামে পরিত্যক্ত শত কোটি টাকার সম্পত্তি আত্মসাতে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়। বুধবার (৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় থেকে তাদের আটক করা হয়। পরে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) নূরুল্লাহ নূরী বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় লিখিত এজাহার দেন।
আটকরা হলেন, ঢাকার পল্লবী এলাকার আনোয়ারুল হক ও চট্টগ্রামের পটিয়া থানাধীন উজিরপুর গ্রামের তসলিম উদ্দিন (৪৮)।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল করিম জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে লিখিত অভিযোগ পাওয়া সাপেক্ষে মামলা রেকর্ড করা হবে।
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মো. নূরুল্লাহ নূরী জাগো নিউজকে বলেন, এক ব্যক্তির ফেলে যাওয়া পরিত্যক্ত সম্পত্তি জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে দলিল তৈরি করে বিভিন্ন লোকজনের কাছে বিক্রি করে অর্থ হাতিয়ে ছিলেন আনোয়ারুল হক নামের ওই ব্যক্তি। তদন্তে বিষয়টি নজরে আসায় বুধবার দুই ব্যক্তিকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
