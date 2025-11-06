আরবান ট্রি মিউজিয়াম ও ছাদবাগান সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তুলবে ডিএনসিসি

আরবান ট্রি মিউজিয়াম ও ছাদবাগান সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তুলবে ডিএনসিসি
রাজধানীতে গড়ে উঠছে দেশের প্রথম ‘আরবান ট্রি মিউজিয়াম’ এবং বৃক্ষ সেবা ও ছাদবাগান সহায়তা কেন্দ্র। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) উদ্যোগে এবং গ্রিন সেভার্স ও ডেল্টা ডট লিমিটেডের সহযোগিতায় এ মিউজিয়াম ও কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
এই দুই উদ্যোগ বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে বুধবার (৫ নভেম্বর) নগর ভবনে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, গ্রিন সেভার্স ও ডেল্টা ডট লিমিটেডের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।
সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এই সমন্বিত উদ্যোগগুলো নগর পরিবেশ পুনরুদ্ধার, সবুজ অবকাঠামো উন্নয়ন ও টেকসই নগরায়ণের পথে বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।
সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, আরবান ট্রি মিউজিয়াম এবং বৃক্ষ সেবা ও ছাদবাগান সহায়তা কেন্দ্র একসঙ্গে নগরের মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করবে। এটি হবে শেখা, অংশগ্রহণ ও প্রকৃতিকে ভালোবাসার জায়গা। গাছের যত্ন মানে নিজের জীবনের যত্ন।
রাজউক উত্তরা বর্ধিত প্রকল্প এলাকায় প্রতিষ্ঠিত এই অনন্য মিউজিয়াম নগর সবুজায়ন, বৃক্ষ সংরক্ষণ ও নাগরিক সচেতনতার নতুন অধ্যায় সূচনা করবে।
‘আরবান ট্রি মিউজিয়াম’-এ ঢাকার বিলুপ্তপ্রায়, বিপন্ন ও দেশীয় বৃক্ষ প্রজাতির একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা তৈরি করা হবে। এটি শুধু প্রদর্শনীর স্থান নয়, এখানে থাকবে গবেষণা, শিক্ষা ও বিনোদনের সুযোগ, যাতে নগরবাসী প্রকৃতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে পারেন।
মিউজিয়ামটি হবে নগর বনায়ন ও পরিবেশ পুনরুদ্ধারের প্রতীক, যা নাগরিকদের সবুজের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলবে।
একই সঙ্গে গুলশান শহীদ তাজউদ্দিন স্মৃতি পার্কে ডিএনসিসি ও গ্রিন সেভার্স যৌথভাবে গড়ে তুলছে ‘বৃক্ষ সেবা ও ছাদবাগান সহায়তা কেন্দ্র’। কেন্দ্রটি নগরবাসীর জন্য একক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে যেখানে নাগরিকরা তাদের অসুস্থ বা আক্রান্ত গাছের পাতা, ফল বা মাটির নমুনা এনে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা পরামর্শ নিতে পারবেন।
কেন্দ্রটিতে থাকবে গাছের জন্য বিশেষায়িত ‘ট্রি হসপিটাল’, প্ল্যান্ট ফার্মেসি ও ল্যাবরেটরি, যেখানে জৈব বিশ্লেষণ, মাটির উপযোগিতা পরীক্ষা, কীটপতঙ্গ শনাক্তকরণ এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ, ভিটামিন ও উদ্ভিদের অণুখাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা।
এছাড়া নাগরিকদের জন্য থাকবে সবুজ পরিবেশে বই পড়া ও বিশ্রামের স্থান, স্বল্পমূল্যে গাছের চারা ক্রয়ের সুযোগ এবং গাছপ্রেমীদের জন্য ‘গাছের শেল্টার হোম’ সুবিধা—যেখানে কেউ ভ্রমণে গেলে নিজের গাছ জমা দিয়ে যেতে পারবেন।
এমএমএ/এমআইএইচএস