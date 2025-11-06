সংসদের অর্ধেক আসনসহ আর্থিক সহায়তা চাইলেন নারী নেত্রীরা

সংসদের অর্ধেক আসনসহ আর্থিক সহায়তা চাইলেন নারী নেত্রীরা
জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের ৫০ শতাংশ, অর্থাৎ দেড়শো আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন নারী নেত্রীরা। পাশাপাশি ভোট করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ারও দাবি জানানো হয়।
বুধবার (৫ নভেম্বর) নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে তারা এই দাবি জানান।
বৈঠকের পর উইমেন অন্ট্রাপ্রেনিউর অফ বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্ট নাসরিন ফাতেমা আউয়াল বলেন, আমরা চাই নারীর সংখ্যা যেন বাড়ে। অ্যাটলিস্ট ১০০টা সংসদীয় আসন যেন নারীদের দেওয়া হয়। নারীরা পুরুষের মতো আর্থিক স্বচ্ছল না সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে ভোট করার জন্য তাদের আর্থিক সহায়তাও দিতে হবে।
তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে আমরা সরকারকেও বলতে চাই, নারীরা যারা নির্বাচনে আসছেন তাদের অবশ্যই সহায়তা দিতে হবে। বিভিন্ন দেশে এ রকম সহায়তা দেওয়া হয়। নারীরা যেন স্বচ্ছন্দে ভোটও দিতে পারেন, সেটা নিয়েও আমরা কথা বলেছি।
