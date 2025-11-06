  2. জাতীয়

দুদকের কনস্টেবল নিয়োগে তদবির, ভুয়া ‘জেনারেল আকবর’ গ্রেফতার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৯ এএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
গ্রেফতার মাফতুল হোসেন

কনস্টেবল নিয়োগে অনৈতিক তদবির ও প্রতারণার অভিযোগে মাফতুল হোসেন নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গ্রেফতার মাফতুল হোসেন নিজেকে ‘জেনারেল আকবর’ পরিচয় দিতেন বলে জানিয়েছে দুদক।

বুধবার (৫ নভেম্বর) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন মাফতুলকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে সাংবাদিকদের বলেন, তিনি নিয়োগ পরীক্ষায় সহায়তার মাধ্যমে চাকরি প্রদানের জন্য অনৈতিক তদবির করেন এবং বিভিন্ন সময় ফোন ও এসএমএসের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করেন।

দুদক জানায়, নিজেকে ‘জেনারেল আকবর’ পরিচয় দিয়ে তিনি বারবার দুদকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এসময় তিনি দুই প্রার্থীর অ্যাডমিট কার্ড পাঠিয়ে নিয়োগে সুবিধা দেওয়ার অনুরোধ করেন। যোগাযোগের জন্য তিনি দুটি মোবাইল নম্বর ব্যবহার করতেন।

তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর মঙ্গলবার (৪ নেভেম্বর) বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে রাজধানীর মিরপুরের পশ্চিম কাজীপাড়া এলাকার একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে প্রতারণায় ব্যবহৃত চারটি মোবাইল ফোন, দুটি সিম কার্ড, ডাচ–বাংলা ব্যাংকের ছয় লাখ টাকার একটি তারিখবিহীন চেক এবং দুদকের নিয়োগ পরীক্ষার দুই প্রার্থীর অ্যাডমিট কার্ড জব্দ করা হয়।

সংস্থাটি জানায়, চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে তিনি ওই দুই চাকরিপ্রত্যাশীর কাছ থেকে ৯ লাখ টাকার স্বাক্ষরিত চেকও নিয়েছিলেন। মাফতুল হোসেন আগে পাসপোর্ট অধিদপ্তরে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে চাকরি করতেন। বিভিন্ন অভিযোগের কারণে বরখাস্ত হওয়ার পর তিনি প্রতারণাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি আরও স্বীকার করেন, চাকরিতে পুনর্বহালের জন্য তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল নাজিম উদ্দিন চৌধুরীর নাম ব্যবহার করে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ডিজির কাছে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেছিলেন।

দুদক আরও জানায় এই প্রতারণা চক্রে আরও সদস্য জড়িত থাকতে পারে। নিয়োগপ্রত্যাশী প্রার্থীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে কোনো ধরনের তদবির বা আর্থিক লেনদেনে না জড়াতে এবং প্রতারণার চক্রকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানিয়েছে দুদক।

