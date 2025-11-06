  2. জাতীয়

ওসি-ডিআইজি পরিচয়ে ১৫ লাখ টাকা প্রতারণা, গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৬ এএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
গ্রেফতার মো. সাদ্দাম হোসেন

পুলিশের ওসি ও ডিআিইজি পরিচয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে প্রতারণার মাধ্যমে ১৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় একটি চক্র। ওই চক্রের সদস্য মো. সাদ্দাম হোসেনকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টার (সিপিসি) ইউনিট।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাজধানীর দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদ এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বুধবার (৫ নভেম্বর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, খুরশীদ জাহান নামের এক ব্যবসায়ী গত ২৫ আগস্ট বিকেলে হোয়াটসঅ্যাপে একটি কল পান। কলদাতা নিজেকে ‘ওসি মহসিন’ পরিচয়ে জানান, আলম গাজী নামের একজন অর্থপাচারকারী আসামি তাদের হেফাজতে আছেন, যিনি খুরশীদ জাহানের জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে মানিলন্ডারিং করেছেন। এখন তাকেও আসামি করা হবে। এমন ভয়ভীতি দেখিয়ে প্রতারক চক্রটি তাদের দেওয়া ব্র্যাক ব্যাংকের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিতে বলে।

তিনি বলেন, খুরশীদ জাহান প্রতারকদের কথায় ভীত হয়ে ব্র্যাক ব্যাংকের একাধিক অ্যাকাউন্টে তিন দফায় মোট ১৫ লাখ টাকা প্রদান করেন। পরে চক্রটি ‘ডিআইজি’ পরিচয়ে আরও দুই লাখ টাকা দাবি করলে খুরশীদ জাহানের সন্দেহ হয় এবং তিনি এ বিষয়ে ধানমন্ডি থানায় মামলা করেন।

তিনি বলেন, সিআইডি তদন্ত প্রক্রিয়ায় তথ্যপ্রযুক্তি ও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সিআইডি চক্রের কার্যক্রম শনাক্ত করে এবং অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্তের সংশ্লিষ্টতা প্রাথমিকভাবে প্রামাণিত হলে অভিযান চালিয়ে চক্রের সক্রিয় সদস্য মো.সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়।

এসময় তার কাছ থেকে একটি স্মার্টফোন ও দুটি সিমকার্ড জব্দ করা হয়।

গ্রেফতার আসামি তার অপরাধের বিষয়ে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। তকে আদালতে প্রেরণের পাশাপাশি চক্রটির অন্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে সিআইডি অভিযান অব্যাহত রেখেছে বলেও জানান জসীম উদ্দিন খান।

