র্যাবের অভিযান
রাজধানীতে ১৫৫৫ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ, ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কৃষি মার্কেট এলাকায় নিষিদ্ধ পলিথিন বিক্রি, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করে ১ হাজার ৫৫৫ কেজি পলিথিন জব্দ করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-২)। এসময় ৬টি প্রতিষ্ঠানকে ৫৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে।
র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তামজিদ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে বুধবার (৫ নভেম্বর) এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এছাড়া র্যাব-২ এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি খালিদুল হক হাওলাদার অভিযানে উপস্থিত ছিলেন।
র্যাব জানায়, পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পলিথিন উৎপাদন, বিক্রি ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে র্যাব ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি র্যাব-২ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে, রাজধানীর কৃষি মার্কেট এলাকায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নিষিদ্ধ পলিথিন বিক্রি, সরবরাহ ও বাজারজাত করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় সেখানে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ায় এবং অভিযান পরিচালনা করে র্যাব।
অভিযানে আমিনুল ওয়ান টাইম ঘর থেকে ১০০০ কেজি পলিথিন জব্দ ও ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ থেকে ২৩১ কেজি পলিথিন ও ৫০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
এছাড়া মের্সাস মামুন বিজনেস সেন্টার থেকে ৮ কেজি পলিথিন জব্দ ও ৫০০০ টাকা জরিমানা, দেলোয়ার ওয়ান টাইম স্টোর থেকে ৯৪ কেজি পলিথিন জব্দ ও ৫০০০ টাকা জরিমানা, মায়া শপিং স্টোর থেকে ১৪৩ কেজি পলিথিন জব্দ ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং মেসার্স শরীয়তপুর প্যাকেজিং স্টোর থেকে ৭৯ কেজি পলিথিন জব্দ ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
