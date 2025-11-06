বিমানবন্দরের ‘ফানেলের’ মধ্যে উঁচু ভবন না করার সুপারিশ
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপদ বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণের জন্য এয়ারপোর্ট ফানেলের মধ্যে নির্দিষ্ট উচ্চতার বাইরে যেন কোনো ভবন গড়ে উঠতে না পারে সে ব্যাপারে সিভিল অ্যাভিয়েশনকে নজরদারির পরামর্শ দিয়েছে তদন্ত কমিটি।
উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে এ সুপারিশ করা হয়। বুধবার (৫ নভেম্বর) তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
বুধবার বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম তদন্ত কমিটির এ সুপারিশের কথা জানান।
এয়ারপোর্ট ফানেল বলছে যা বোঝায়
অ্যাভিয়েশন বা বিমান চলাচলে ‘ফানেল’ বলতে বোঝানো হয় বিমান অবতরণের সময়ের নির্দিষ্ট আকাশপথ বা কনভার্জিং এরিয়া—যেখানে বিভিন্ন দিক থেকে আসা বিমানগুলো ধীরে ধীরে রানওয়ের দিকে সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ করে।
সাধারণভাবে বলতে গেলে এয়ারপোর্ট ফানেল হলো সেই এয়ার ট্রাফিক প্যাটার্ন বা রুট, যেখান থেকে বিমানগুলো অবতরণের জন্য চূড়ান্ত অ্যাপ্রোচ নেয়।
উদাহরণস্বরূপ—ঢাকা বিমানবন্দরের দক্ষিণ দিক থেকে আসা বিমানগুলো যখন অবতরণের জন্য একদিকে সোজা হয়ে রানওয়ের দিকে নামতে থাকে, তখন যে আকাশসীমা বা রুটে তারা সাজানোভাবে আসে, সেটিই ‘এয়ারপোর্ট ফানেল’ বা ‘ল্যান্ডিং ফানেল’ হিসেবে পরিচিত।
এমইউ/এমএমকে/এএসএম