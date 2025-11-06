প্রগতি সরণিতে পাইপলাইনের কাজ শুরু, বিকল্প পথে চলাচলের অনুরোধ
রাজধানীর প্রগতি সরণির নতুন বাজার থেকে রামপুরা ব্রিজ ও নতুন বাজার থেকে কাকলী অংশে বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) শুরু হয়েছে ঢাকা ওয়াসার বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় প্যাকেজ-৩.১ এর (ডিস্ট্রিবিউশন রিইনফোর্সমেন্ট পাইপলাইন) কাজ। ফলে ব্যস্ত এ সড়কে দেখা দিয়েছে তীব্র যানজটের আশঙ্কা।
এ অবস্থায় যানজটের ভোগান্তি এড়াতে এই পথে চলাচলরত সর্বসাধারণ ও পরিবহনকে বিকল্প সড়ক ব্যবহারের অনুরোধ জানিয়েছে সংস্থাটি।
ঢাকা ওয়াসার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদের সই করা গত ৩ নভেম্বরের এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। তবে পাইপলাইনের কাজ আজ থেকে শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে ওয়াসা সূত্র।
ওই গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ঢাকা ওয়াসার বাস্তবায়নাধীন ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্পের প্যাকেজ-৩.১ (ডিস্ট্রিবিউশন রিইনফোর্সমেন্ট পাইপলাইন) কাজের আওতায় প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ বিভিন্ন ব্যাসের (১৬০০ থেকে ৫৬০ মিলি মিটার ব্যাসবিশিষ্ট) ডিআই এবং এইচডিপিই পাইপলাইন স্থাপন করা হবে।
গণবিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বৃহস্পতিবার থেকে প্যাকেজ-৩.১ এর সেকশন-ডি (প্রগতি সরণির নতুনবাজার থেকে রামপুরা ব্রিজ পর্যন্ত) এবং সেকশন-ই (নতুনবাজার থেকে কাকলী পর্যন্ত) অংশে পাইপলাইন স্থাপন কাজ শুরু হবে। সড়কে পাইপলাইন স্থাপনকালে সার্বক্ষণিক যান চলাচল অব্যাহত থাকবে।
তবে কাজ চলাকালীন রামপুরা ব্রিজ থেকে পর্যায়ক্রমে ৪০০ মিটার দৈর্ঘ্যের পরপর সড়কের মিডিয়ান বরাবর উভয় পাশে ৩ মিটার করে দুই লেনে যান চলাচল বন্ধ থাকবে। ফলে যানবাহনের গতি কিছুটা মন্থর হতে পারে।
এসময়ে এই পথে চলাচলরত জনসাধারণ ও পরিবহনকে যথেষ্ট সময় নিয়ে বের হতে এবং প্রয়োজনে সম্ভাব্য বিকল্প সড়ক ব্যবহারের অনুরোধ জানানো হয়েছে। কাজটি বাস্তবায়নকালীন ঢাকা ওয়াসা, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত জনবল এবং ডিএমপির সহযোগিতায় যান চলাচল যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখতে যথাযথ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
গণবিজ্ঞপ্তিতে প্রগতি সরণিতে চলাচলকারী সব যানবাহনকে নির্দেশিত লেন এবং গতিসীমা মেনে চলাচলের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি চলাচলে সাময়িক অসুবিধার জন্য নগরবাসীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে ঢাকা ওয়াসা।
এমএমএ/এমকেআর/জিকেএস